Политика

16:09 18.06.2020

Стефанчук: Сумма для проведения всеукраинских референдумов должна будет закладываться в госбюджет

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Стефанчук: Сумма для проведения всеукраинских референдумов должна будет закладываться в госбюджет

Сумма для проведения всеукраинских референдумов должна будет закладываться в государственный бюджет Украины, заявляет первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук.

"После того, как будет принят закон о народовластии через всеукраинский референдум, безусловно, параллельно Министерство финансов должно просчитать стоимость одного референдума и внести законопроект о том, чтобы предусмотреть в бюджете Украины средств на ориентировочное количество. После того как мы будем знать приблизительно, сколько референдумов будет проводиться в год, эта сумма, конечно, должна закладываться, также как и предусматривается сумма, например, для выполнения решений Европейского суда по правам человека", - сказал Стефанчук на брифинге в четверг.

Ранее 8 июня Верховная Рада приняла в первом чтении президентский законопроект о народовластии через всеукраинский референдум. Соответствующий законопроект №3612 поддержали 252 народных депутатов.

Теги: #бюджет #референдум #стефанчук
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