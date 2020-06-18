Стефанчук: Сумма для проведения всеукраинских референдумов должна будет закладываться в госбюджет

Сумма для проведения всеукраинских референдумов должна будет закладываться в государственный бюджет Украины, заявляет первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук.

"После того, как будет принят закон о народовластии через всеукраинский референдум, безусловно, параллельно Министерство финансов должно просчитать стоимость одного референдума и внести законопроект о том, чтобы предусмотреть в бюджете Украины средств на ориентировочное количество. После того как мы будем знать приблизительно, сколько референдумов будет проводиться в год, эта сумма, конечно, должна закладываться, также как и предусматривается сумма, например, для выполнения решений Европейского суда по правам человека", - сказал Стефанчук на брифинге в четверг.

Ранее 8 июня Верховная Рада приняла в первом чтении президентский законопроект о народовластии через всеукраинский референдум. Соответствующий законопроект №3612 поддержали 252 народных депутатов.