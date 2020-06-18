Кабмин уполномочил Криклия провести собеседования на пост главы и замглавы Морречслужбы

Кабинет министров Украины считает необходимым назначить председателя Государственной службы морского и речного транспорта, а также его первого заместителя путем заключения контракта о прохождении государственной службы (в настоящее время должности вакантны).

Указанные решения закреплены распоряжениями Кабмина №№ 678 и 680 от 17 июня 2020 года.

При этом Кабмин уполномочил министра инфраструктуры Украины Владислава Криклия провести собеседования на указанные должности в установленном порядке.

Ранее Кабмин уполномочил Криклия провести собеседования на должность госсекретаря Мининфраструктуры, а также на должности заместителей главы Госавиаслужбы и "Укравтодора".