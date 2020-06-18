Политика

15:58 18.06.2020

Выводы Венецианской комиссии по законопроекту о всеукраинском референдуме ожидаются в июле - Стефанчук

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Выводы Венецианской комиссии по законопроекту о всеукраинском референдуме ожидаются в июле - Стефанчук

Первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук ожидает выводов Венецианской комиссии по законопроекту о народовластии через всеукраинский референдум в июле.

"Мы очень надеемся… я направил от себя письмо, чтобы ускорить, чтобы этот вопрос рассматривался в июне, но я думаю, в июне они не успеют. Но я очень надеюсь, что в июле они соберут ad hoc за заседание именно по нашему законопроекту", - сказал Стефанчук на брифинге в четверг в Киеве.

По его словам, основание надеяться есть, поскольку Верховная Рада обосновала, в чем его важность и описала как законопроект проходит в Верховной Раде.

Стефанчук также сообщил, что в среду он свяжется с представителями Венецианской комиссии по видеосвязи.

Он напомнил, что Верховная Рада направила в Венецианскую комиссию законопроект сразу же после того, как он был разработан.

"Мы не останавливали работу над этим законопроектом, продолжая его усовершенствовать, в том числе учитывая и результаты всеукраинского обсуждения. По результатам этого мы еще раз перевели те статьи, которые претерпели изменения, и отправили им", - рассказал Стефанчук.

Теги: #референдум #венецианская_комиссия #стефанчук
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