Политика

15:28 18.06.2020

Рада приняла в целом правки в закон о ВАКС, позволив суду управлять объектами госсобственности

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Рада приняла в целом правки в закон о ВАКС, позволив суду управлять объектами госсобственности

Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект №3348 о внесении изменений в закон "О Высшем антикоррупционном суде" по обеспечению суда помещениями и другим вопросам работы суда.

За соответствующий документ проголосовало 253 народных депутатов на пленарном заседании в четверг.

Согласно пояснительной записке, целью законопроекта является создание законодательных предпосылок для обеспечения ВАКС помещениями, отвечающих требованиям и позволят беспрепятственно осуществлять судопроизводство.

Документом предлагается дополнить закон "О Высшем антикоррупционном суде" положением, согласно которому суд получит право осуществлять управление объектами государственной собственности, которые относятся к сфере его управления. Также, с целью обеспечения единого подхода к стандартам деятельности судей, предлагается установить одинаковые сроки осуществления полномочий следственными судьями ВАКС и судьями местных судов.

Кроме того, предлагается отменить положение, которое не разрешает назначение судьями Высшего антикоррупционного суда лиц, которые в последние 10 лет работали в правоохранительных органах и прокуратуре, а также упростить требования к судьям первой инстанции, приблизив их к требованиям к судьям местных судов с разницей лишь в требованиях к опыту работы в сфере права в семь лет вместо пяти.

Теги: #верховная_рада #вакс
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