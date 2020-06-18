Политика

15:45 18.06.2020

Порошенко перед заседанием суда по избранию ему меры пресечения: это месть людей, которые не любят Украину

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Порошенко перед заседанием суда по избранию ему меры пресечения: это месть людей, которые не любят Украину

Пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" прибыл в Печерский районный суд, где ему должны избрать меру пресечения. Политик заявил, что обвинения в его адрес и намерение арестовать вызваны местью людей, которые не любят Украину.

"Это - мелкая месть мелких закомплексованных людей, никчемная месть людей, которые не любят Украину", -сказал он на входе в суд, обращаясь к собравшимся под судом в его поддержку.

"Эти обвинения написаны в Кремле, а они их только транслируют", - добавил Порошенко.

Теги: #порошенко #суд
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