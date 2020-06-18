Политика

15:28 18.06.2020

В "Голосе" обеспокоены возможностью пересмотра срока обучения в общеобразовательных школах

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В "Голосе" обеспокоены возможностью пересмотра срока обучения в общеобразовательных школах

Во фракции "Голос" выражают обеспокоенность в связи с возможностью пересмотра срока обучения в общеобразовательных школах, заявляет народный депутат Инна Совсун.

"Кандидат на министра образования от Зеленского говорит, что рассмотрит вопрос относительно продолжительности обучения. Что меня пугает? Что это риторика Табачника. Я никогда не думала, что услышу это ещё раз от кандидата в министры", - сказала Совсун журналистам в четверг в Киеве.

Она напомнила, что парламент уже сокращал срок обучения в школах с 12 до 11 лет при экс-министре образования Дмитрии Табачнике.

Совсун также добавила, что работой в частном учреждении высшего образования невозможно купить очень дорогой автомобиль, который указал в своей декларации кандидат в министры образования Сергей Шкарлет.

"Я работала три года в приватном учреждении высшего образования и у меня задекламирована одна маленькая машина, которую мы с мужем купили на двоих. Я знаю, какие зарплаты в частном секторе высшего образования - это не те зарплаты, которые позволяют тебе купить дорогой автомобиль. Да, это немного выше зарплаты, чем в государственных учреждениях высшего образования, но это точно не такие, которые позволяют купить машину за $40 тыс.", - отметила Совсун.

Теги: #школа #образование #голос
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