Политика

15:11 18.06.2020

Фракция "Евросолидарность" покинула сессионный зал, чтобы присутствовать на суде по делу Порошенко

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Фракция "Евросолидарность" покинула сессионный зал, чтобы присутствовать на суде по делу Порошенко

 

Фракция "Европейская солидарность" покинула зал заседания Верховной Рады, чтобы поддержать своего сопредседателя Петра Порошенко во время судебного заседания.

"Наша фракция "Европейская солидарность" в полном составе направляется к Печерскому суду на Владимирскую, 15", - сообщил сопредседатель фракции Артур Герасимов на пленарном заседании в четверг.

Как сообщалось, народный депутат Порошенко подозревается в том, что, будучи президентом Украины, в 2018 году путем издания явно преступного приказа склонил военное должностное лицо - главу Службы внешней разведки (СВР) Украины - к превышению им власти и служебных полномочий, то есть к умышленному совершению действий, явно выходящих за пределы предоставленных ему прав и полномочий, совершенному в условиях особого периода (ч. 4 ст. 27 ч. 4 ст. 41 ч. 4 ст. 426-1 УК Украины.

Досудебное расследование ведет Государственное бюро расследований.

В четверг, 18 июня, состоится заседание суда по избранию меры пресечения для Порошенко. Ожидается, что прокуратура будет требовать ареста с альтернативой залога в 10 млн грн.

Теги: #верховная_рада #порошенко #евросолидарность #суд
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