Адвокаты: семья Порошенко не просила о переносе судебного заседания по избранию меры пресечения

Семья пятого президента Украины, лидера партии «Европейская солидарность» Петра Порошенко не просила о переносе заседания суда по избранию меры пресечения, сообщили его адвокаты.

«Сегодня ресурс «Страна.юа» опубликовал информацию со ссылкой на Офис генерального прокурора, что в Печерский суд подано заявление о переносе заседания об избрании меры пресечения Порошенко со ссылкой на то, что Порошенко не может появиться из-за похорон отца. Это - циничная ложь», - цитирует адвоката Илью Новикова пресс-служба "Европейской солидарности".

Новиков отметил, что никаких сообщений адвокаты по этому поводу не получали. «Мы не получали никакой информации: ни официальной, ни неофициальной. Семья не просила об этом переносе. Мы считаем, что это манипуляция, и манипуляция очень лицемерная. Мы не просили и семья Порошенко не просила «заботиться» таким образом об их чувствах", - добавил адвокат.

Он также сообщил, что похороны отца Порошенко состоятся в пятницу. «Это уже организовано, прощание будет в 12:00. Никакого переноса не надо, Порошенко сегодня придет в Печерский суд на 15:00 ", - отметил он.

В Офисе генерального прокурора агентству «Интерфакс-Украина» подтвердили, что направили в суд заявление о переносе рассмотрения ходатайства об избрании меры пресечения в связи со смертью отца Порошенко. «Заседание в любом случае состоится, суд решит, переносить ли рассмотрение»,- добавили в Офисе генпрокурора.

Как сообщалось, в четверг, 18 июня, состоится заседание суда по делу пятого президента Украины, лидера партии "Европейская Солидарность" Петра Порошенко. Ожидается, что прокуратура будет требовать избрать для него меру пресечения в виде ареста с альтернативой залога в 10 млн грн.

Как сообщил Офис генпрокурора, народный депутат Порошенко подозревается в том, что, будучи президентом Украины, в 2018 году путем издания явно преступного приказа склонил военное должностное лицо - главу Службы внешней разведки (СВР) Украины - к превышению им власти и служебных полномочий, то есть к умышленному совершению действий, явно выходящих за пределы предоставленных ему прав и полномочий, совершенному в условиях особого периода (ч. 4 ст. 27 ч. 4 ст. 41 ч. 4 ст. 426-1 УК Украины.

Досудебное расследование ведет Государственное бюро расследований.

Как сообщалось, программа антикоррупционных расследований "Наши деньги с Денисом Бигусом" опубликовала сюжет и информацией о том, что семья первого замруководителя СВР, экс-руководителя экономической контрразведки СБУ Сергея Семочко имеет дома под Киевом стоимостью в миллионы долларов, а его родственники, кроме украинского, имеют гражданство России.

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) открыло производство по делу о незаконном обогащении, в котором фигурирует Семочко.

СБУ сообщила, что в рамках начатого по заявлению Бигуса уголовного производства по ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (госизмена) проверяется опубликованная в СМИ информация в отношении Семочко.

Глава СВР Егор Божок заявил об отсутствии правовых оснований для отстранения от должности его первого заместителя Семочко.

Позднее в решении Шевченковского райсуда Киева было указано, что контрразведка СБУ подтвердила: супруга и дочь Семочко имеют российское гражданство.

Тогдашний президент Украины Петр Порошенко указом от 12 апреля 2019 года уволил Семочко с должности.

Семочко 23 мая 2019 года обратился в суд с исковым заявлением, в котором утверждал, что его увольнение было незаконным. Заявление было отклонено судом из-за просрочки месячного срока и отсутствия доказательств уважительной причины, по которой заявление не было подано вовремя. Адвокаты Семочко убедили суд в уважительности просрочки, поскольку с 8 по 22 апреля тот находился на больничном. После этого суд открыл производство по делу.

После начала рассмотрения дела Порошенко неоднократно вызывался на допросы по нему, однако на вызовы не приходил.