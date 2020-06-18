Политика

13:27 18.06.2020

Рада приступила к рассмотрению законопроекта о народовластии через всеукраинский референдум

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Рада приступила к рассмотрению законопроекта о народовластии через всеукраинский референдум

Народные депутаты начали рассматривать в первом чтении президентский законопроект №3612 о народовластии через всеукраинский референдум.

Рассказывает о законопроекте представитель президента в Верховной Раде, первый заместитель председателя парламента Руслан Стефанчук.

Как передаёт корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", в повестке дня на четверг также альтернативные законопроекты о всеукраинском референдуме (№2182) и о всеукраинском и местных референдумах (№3177), авторства соответственно депутатов фракций "Батькивщина" и "Оппозиционной платформой - За жизнь".

Президентский законопроект является первым из анонсированных первым вице-спикером парламента Русланом Стефанчуком законопроектом из пакета инициатив о народовластии.

Им предусматриваются следующие виды всеукраинского референдума по предмету: утверждение закона о внесении изменений в разделы I, III, XIII Конституции Украины, решение вопроса общегосударственного значения, изменение территории Украины, утрата силы закона Украины или отдельных его положений.

Не могут быть предметом всеукраинского референдума вопросы, противоречащие положениям Конституции, общепризнанным принципам и нормам международного права, закрепленным в Общей декларации прав человека, Конвенции о защите прав человека и основных свобод; вопросы, направленные на ликвидацию независимости Украины, нарушение государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, создание угрозы национальной безопасности Украины, разжигание межэтнической, расовой, религиозной вражды.

Также предметом плебисцита не могут стать решения в отношении законопроектов по вопросам налогов, бюджета, амнистии, отнесенные Конституцией Украины и законами Украины к ведению органов правопорядка, прокуратуры или суда. На всеукраинский референдум, согласно тексту документа, может выноситься один вопрос.

Для обеспечения организации и проведения всеукраинского референдума законопроектом предусмотрено создание автоматизированной информационно-аналитической системы по обеспечению электронного голосования.

Теги: #верховная_рада #референдум
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