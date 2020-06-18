Тимошенко предложила воспользоваться экономическим ослаблением России на фоне пандемии Covid-19 для установления мира в Украине

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко приняла участие в 7-й встрече лидеров Восточного партнерства из Европейской народной партии, которая состоялась в формате видеоконференции.

"Участники обсудили дальнейшее укрепление сотрудничества между восточными партнерами и ЕС, а также возможность усиленной стратегии сотрудничества с ассоциированными странами, рассмотрели пути содействия сотрудничества в сфере безопасности и укрепления институций, надлежащего управления, верховенства права и уважения прав человека, а также обсудили политическую ситуацию в странах-партнерах и геополитические вызовы в регионе. Кроме того, речь шла о ситуации по распространению Covid-19 в Европе и усилиях государств по преодолению последствий пандемии", - сообщает пресс-служба партии "Батькивщина".

Тимошенко подчеркнула, что пандемия коронавируса привела к резкому экономическому падению во многих странах, в том числе в России, а потому экономические санкции стали наиболее ощутимыми.

"Мы не должны упустить время. Это тот период, когда надо немедленно приложить новые усилия для достижения настоящего мира в Украине на справедливых условиях", - заявила она.

Тимошенко также проинформировала участников встречи о политической и социально-экономической ситуации в Украине, и уточнила, что текущие громкие политические дела станут тестом на эффективность реформы правосудия, которая ведется в стране последние шесть лет.

В то же время, подчеркнула она, согласно последним опросам 60% респондентов считают, что во внутренней политике страна движется в неправильном направлении.

"К сожалению, сейчас мы наблюдаем растущую нестабильность в Украине - экономическую, социальную и в сфере безопасности. Выход из этой ситуации вижу только в объединении проевропейских демократических сил для сохранения нашей страны", - уверена Тимошенко.

По информации пресс-службы, во встрече принимали участие президент Европейской Комиссии Урсула фон дер Ляйен, федеральный канцлер Германии Ангела Меркель, премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович, президент Кипра Анастасиадис, и другие лидеры и политики европейских стран.