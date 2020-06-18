Профильный комитет Рады не поддержал кандидатуру Шкарлета на должность министра образования

Парламентский комитет по вопросам образования, науки и инноваций не поддержал кандидатуру Сергея Шкарлета на должность министра образования и науки, сообщила секретарь комитета Наталья Пипа (фракция "Голос").

"Профильный комитет не поддержал кандидатуру Сергея Шкарлета на должность министра образования", - сказала Пипа журналистам в четверг, после заседания комитета.

Как сообщалось, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль предложил Верховной Раде назначить министром образования и науки ректора Черниговского национального технологического университета Сергея Шкарлета.