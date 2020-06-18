Политика

12:57 18.06.2020

Профильный комитет Рады не поддержал кандидатуру Шкарлета на должность министра образования

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Профильный комитет Рады не поддержал кандидатуру Шкарлета на должность министра образования

Парламентский комитет по вопросам образования, науки и инноваций не поддержал кандидатуру Сергея Шкарлета на должность министра образования и науки, сообщила секретарь комитета Наталья Пипа (фракция "Голос").

"Профильный комитет не поддержал кандидатуру Сергея Шкарлета на должность министра образования", - сказала Пипа журналистам в четверг, после заседания комитета.

Как сообщалось, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль предложил Верховной Раде назначить министром образования и науки ректора Черниговского национального технологического университета Сергея Шкарлета.

Теги: #верховная_рада #минобразования #кадры #шкарлет
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