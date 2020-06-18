Политика

12:38 18.06.2020

Зеленский учредил в Украине День фермера 19 июня

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Зеленский учредил в Украине День фермера 19 июня

Президент Украины Владимир Зеленский учредил в Украине День фермера, который будет ежегодно отмечаться 19 июня.

"Учитывая значение фермерских хозяйств для развития сельского хозяйства Украины, их вклад в решение вопросов продовольственной безопасности государства постановляю: установить в Украине День фермера, который отмечать ежегодно 19 июня", - говорится в указе главы государства от 18 июня, сообщается на его официальном сайте.

Как сообщалось, 3 июня Кабинет министров Украины одобрил проект указа президента об установлении в Украине праздника - Дня фермера, который будет ежегодно отмечаться 19 июня.

Согласно пояснительной записке к проекту указа, в этот день в Украине в 2003 году был принят закон "О фермерском хозяйстве".

В документе отмечается, что на сегодня в количество зарегистрированных субъектов по организационно-правовой форме "фермерское хозяйство" составляет 47 тыс. единиц, что составляет 62% от общего количества субъектов, занятых в аграрном секторе.

Теги: #фермерство #зеленский #праздник
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