Политика

12:28 18.06.2020

Аваков никогда не держался за свою должность – замминистра МВД Геращенко

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Аваков никогда не держался за свою должность – замминистра МВД Геращенко

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков никогда не держался за свою должность и не собирается быть "вечным" руководителем МВД, заявил заместитель министра Антон Геращенко.

"Арсен Аваков никогда не держался за свою должность, и поэтому, конечно, если будут лучшие кандидаты, которые знают, как сделать министерство внутренних дел и его структуры более эффективными, то кончено, Аваков не будет "вечным" министром внутренних дел", - рассказал Геращенко журналистам в четверг.

Ранее под Верховной Радой в четверг проходила акция "против иммунитета" для Авакова.

Как сообщалось, 5 июня в Верховной Раде было зарегистрировано постановление №3606 об увольнении Авакова с поста министра внутренних дел.

Инициаторами постановления выступили депутаты фракции "Голос", которые собирали подписи коллег за вынесение на голосование вопроса об увольнении Авакова. Соавторами документа выступил ряд народных депутатов из "Слуги народа" и Яна Зинкевич из "Европейской солидарности".

Ранее спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков отметил, что в украинском законодательстве не предусмотрена процедура увольнения конкретного министра депутатами парламента, а только отставка всего правительства или же представление со стороны премьер-министра.

Теги: #геращенко #мвд #аваков
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