Немчинов: Рада не поддержала программу деятельности Кабмина из-за нежелания предоставлять иммунитет правительству

Министр Кабинета министров Украины Олег Немчинов считает, что депутаты Верховной Рады отказались поддержать программу деятельности правительства из-за нежелания предоставлять ему иммунитет.

"Это наиболее депутатская программа, которая выносилась в зал (…) Неголосование - это, скорее, нежелание давать иммунитет правительству. Хотя предыдущее правительство имело иммунитет, и это мало на что повлияло", - сказал Немчинов журналистам после голосования за программу деятельности правительства в Верховной Раде.

Ранее Рада не одобрила доработанную программу деятельности Кабинета министров.

Как сообщалось, 4 июня парламент не поддержал программу действий правительства и отправил ее на доработку в Кабинет министров.