Политика

12:08 18.06.2020

Количество госпитализаций в Украине пациентов с COVID-19 значительно растет - Ляшко

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Количество госпитализаций в Украине пациентов с COVID-19 значительно растет - Ляшко

В Украине наблюдается значительный рост количества госпитализаций пациентов с COVID-19, сообщил замминистра здравоохранения, главный государственный санврач Виктор Ляшко в ходе пресс-брифинга в Киеве в четверг.

"Мы мониторим загруженность коек, у нас динамика от 2,5 тыс. до 3,5 тыс. – это от 10% до 15-17%. В больницах первой волны около 25 тыс. коек готовы к приему больных. На за последние дни значительно растет количество госпитализированных – раньше у нас было до 100 госпитализаций в сутки, сегодня мы зафиксировали 190. Ежедневно на аппаратах ИВЛ пребывает около 90 больных. У нас в больницах первой волны стоят около 2 тыс. аппаратов ИВЛ", - сказал он.

"В середине мая количество госпитализаций у нас сокращалось и была надежда, что агрессивность вируса сокращается. Но после четвертого этапа ослабления у нас наблюдается динамика роста госпитализаций, а каждый из 30 больных – умирает", – подчеркнул главсанврач.

Ляшко также отметил, что министерство совместно с Институтом микробиологии НАН разрабатывает политест-систему гриппа и гриппоподобных заболеваний, которая будет использована в дальнейшем эпидсезоне/2020-2021 для отслеживания процентного соотношения циркуляции коронавируса в общей циркуляции вирусов.

Теги: #ляшко #коронавирус
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