Политика

11:56 18.06.2020

Шмыгаль не видит оснований для отставки правительства

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Шмыгаль не видит оснований для отставки правительства

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявляет, что оснований для отставки правительства нет.

"Это документ (программа деятельности – ИФ), по которому будет работать правительство, несмотря на его принятие или не принятие. Это наша программа и наш план действий", - сказал Шмыгаль журналистам после голосования за программу деятельности правительства в Верховной Раде.

Он подчеркнул, что правительство продолжит свою работу с парламентом, несмотря на отказ поддержать программу.

Что касается иммунитета, премьер отметил, что у депутатов есть опасения, что может последовать необходимость кадровых изменений, и у них не будет такой возможности, это и стало "камнем преткновений", из-за чего программа не была принята.

"Оснований для отставки правительства я не вижу", - отметил Шмыгаль.

Как сообщалось, 4 июня парламент не поддержал программу действий правительства и отправил ее на доработку в Кабинет министров.

18 июня в парламенте также не хватило голосов для одобрения обновленной программы правительства

Теги: #шмыгаль #верховная_рада #кабмин
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