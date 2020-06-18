Рада рассмотрит вопрос назначения министра образования после перерыва в четверг

Вопрос назначения на должность министра образования Рада рассмотрит на пленарном заседании в четверг после перерыва, сообщил спикер парламента Дмитрий Разумков.

"Поступил пакет документов на кандидата на назначение на должность министра образования. Сегодня будем рассматривать этот вопрос после перерыва, в порядке, предусмотренном нашим регламентом", - сообщил Разумков на пленарном заседании парламента в четверг.

Как передаёт корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", перерыв в пленарном заседании - с 12.00 до 12.30. Заседание проходит с 10.00 до 15.00

Как сообщалось, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль предложил Верховной Раде назначить министром образования и науки ректора Черниговского национального технологического университета Сергея Шкарлета.