Политика

11:37 18.06.2020

Глава Совета НБУ просит Раду поддержать решение финкомитета о докладе главы НБУ

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Глава Совета НБУ просит Раду поддержать решение финкомитета о докладе главы НБУ

Глава Совета Национального банка Украины (НБУ) Богдан Данилишин просит Верховную Раду поддержать решение комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики "О докладе главы НБУ Верховной Раде Украины о деятельности НБУ".

"Скажу откровенно, я лично как член Совета НБУ поддерживаю данное решение и прошу Верховную Раду Украины его также поддержать", – написал он в Facebook в четверг.

Среди причин поддержки решения он называл чрезмерную жесткость и несбалансированность политики НБУ, которая привела к падению экономической активности в стране и увеличению разрыва между уровнем жизни в Украине и в странах Восточной Европы, а также рекордно низкий потенциал банковской системы для финансирования экономики.

Кроме того, Данилишин подчеркнул, что процентные ставки по кредитам реальному сектору и государственными заимствованиями кратно превышают уровень ключевой ставки НБУ, добавив, что высокие ставки не только ограничивают доступ бизнеса и граждан к кредитам, но и увеличивают кредитные риски самих банков.

Он раскритиковал НБУ за то, что чрезмерная зарегулированность банковского сектора не способствует развитию кредитования реального сектора экономики, а также в связи с тем, что неэффективная валютно-курсовая политика в 2019 году обусловила укрепление обменного курса гривни под влиянием спекулятивного спроса на рынке ОВГЗ со стороны нерезидентов.

"Деструктивная политика НБУ стала возможной из-за отсутствия эффективных механизмов государственного контроля за политикой его правления и инструментов обеспечения выполнения решений Совета НБУ. Отсутствие действенной системы контроля и ответственности обусловливает отсутствие эффективного взаимодействия между НБУ и правительством и принятие правлением НБУ решений, которые противоречат целям общегосударственной экономической политики", – написал он.

Как сообщалось, 17 июня комитет Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рекомендовал парламенту принять проект постановления об оценке деятельности главы НБУ Якова Смолия, которое, в частности, предлагает "установить целесообразным создание временной следственной комиссии Верховной Рады по вопросам расследования деятельности руководства НБУ и руководства Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) в 2014-2019 гг.". Соответствующее решение поддержали 18 народных депутатов, "против" – три, двое воздержались.

"Установить, что НБУ как в 2019 году и в начале 2020 года, так и начиная с 2014-го, не выполнил в полной мере свои конституционные функции - обеспечение стабильности денежной единицы Украины. НБУ формировал и реализовал крайне опасную для страны валютно-курсовую политику, которая искусственно углубила кризисные явления в экономике", - указано проекте постановления.

Помимо этого документ предлагает установить, что денежно-кредитная политика центробанка негативно повлияла на экономику страны, в частности, из-за искусственного перетока финансовых ресурсов в "пирамиду государственных долговых обязательств".

Проект постановления также предлагает заслушать отчет главы НБУ на пленарном заседании на протяжении четвертой сессии Верховной Рады девятого созыва.

Теги: #верховная_рада #нбу #данилишин
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