Политика

11:23 18.06.2020

В Раде вновь не хватило голосов для поддержки программы деятельности правительства

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В Раде вновь не хватило голосов для поддержки программы деятельности правительства

Верховная Рада не одобрила доработанную программу деятельности Кабинета министров.

За соответствующее постановление №3330 на пленарном заседании в четверг проголосовали 207 народных депутатов при необходимых 226 голосах.

"За" доработанную Кабмином программу проголосовали 176 депутатов фракции "Слуга народа", 17 нардепов из депутатской группы "Довира", 6 - из депутатской группы "Партия "За майбутне", и 8 внефракционных.

"Против" голосовали фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" и "Европейская солидарность". Фракция "Батькивщина" в большинстве воздержалась от голосования.

Как сообщалось, 4 июня парламент не поддержал программу действий правительства и отправил её на доработку в Кабинет министров.

Теги: #верховная_рада #кабмин
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