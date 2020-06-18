Политика

10:59 18.06.2020

Дубинский требует провести новый конкурс на должность главы Ощадбанка

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Дубинский требует провести новый конкурс на должность главы Ощадбанка

Народный депутат Украины, председатель Киевской областной организации партии "Слуга народа" Александр Дубинский требует признать конкурс по отбору главы государственного Ощадбанка (Киев) несостоявшимся и провести новый конкурс в связи с информацией о попытке подкупа членов наблюдательного совета банка в пользу Геннадия Хелемского.

"Как представитель Верховной Рады в номинационной комиссии по отбору независимых членов набсоветов госбанков, требую от набсовета Ощадбанка провести новый конкурс, с учетом результатов расследования и после установления отправителей писем с предложением коррупционного вознаграждения членам набсовета госбанка", – написал Дубинский на странице в Facebook.

Нардеп также призывает МВД и СБУ провести расследование и определить, был ли отправителем писем председатель правления Пиреус Банка Сергей Наумов, который стал победителем конкурса.

В банке не смогли прокомментировать заявление Дубинского, сославшись на подготовку официальной позиции.

Как сообщалось, на должность главы банка также претендовали зампредправления Ощадбанка Антон Тютюн, зампредправления ПриватБанка Галина Пахачук, зампредправления ПУМБа Сергей Магдич.

Ощадбанк повторно объявил конкурс на должность главы правления 8 мая, после того как первый конкурс на эту должность, объявленный 5 марта, был отменен "в связи с внешними непредвиденными обстоятельствами".

Ощадбанк основан в 1991 году. Его единственным собственником является государство.

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 мая 2020 года по размеру общих активов Ощадбанк занимал второе место (310,39 млрд грн) среди 75 действовавших в стране банков.

Теги: #дубинский #ощадбанк
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