Шмыгаль: Ни мне, ни членам правительства не нужен иммунитет

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявляет, что ни ему, ни членам правительства не нужен иммунитет для того, чтобы эффективно работать.

"Ни мне, ни членам правительства не нужен иммунитет. Мы можем и будем работать эффективно без каких-либо иммунитетов. Я не классический политик, не популист, идентифицирую себя как государственный менеджер", - сказал Шмыгаль в ходе представления программы деятельности правительства в Верховной Раде.

Премьер также отметил, что в дальнейшем будет разработан и представлен план действий правительства.