Политика

10:45 18.06.2020

Шмыгаль: Ни мне, ни членам правительства не нужен иммунитет

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Шмыгаль: Ни мне, ни членам правительства не нужен иммунитет

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявляет, что ни ему, ни членам правительства не нужен иммунитет для того, чтобы эффективно работать.

"Ни мне, ни членам правительства не нужен иммунитет. Мы можем и будем работать эффективно без каких-либо иммунитетов. Я не классический политик, не популист, идентифицирую себя как государственный менеджер", - сказал Шмыгаль в ходе представления программы деятельности правительства в Верховной Раде.

Премьер также отметил, что в дальнейшем будет разработан и представлен план действий правительства.

Теги: #шмыгаль #иммунитет
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