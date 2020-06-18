Новое соглашение Украины и Великобритании в торговой части в некоторых положениях будет даже лучше, чем ассоциация с ЕС – замглавы ОП

Новое соглашение о политическом сотрудничестве, свободной торговле и партнерстве между Украиной и Великобританией в торговой части в некоторых моментах будет даже лучше, чем соглашение об ассоциации с ЕС, отмечает заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква.

"Мы ведем диалог с британской стороной по подготовке нового соглашения, ведь Великобритания вышла из ЕС, и теперь наши отношения не регулируются соглашением об ассоциации с ЕС. На сегодня эти переговоры практически завершены. Остались несколько положений, касающихся торговой части, но они важны для нас. Мы должны отстоять вопросы наших торговых квот. Это соглашение в торговой части будет, как минимум, не хуже, а даже – лучше в некоторых положениях, чем соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС. Объемы торговли с Великобританией, где-то $2,5 млрд, могут быть увеличены, и нашим товарам тоже должно быть место на британском рынке", - сказал он в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Жовква подчеркнул, что не менее важной является и политическая часть этого соглашения. "По этому вопросу даже в условиях пандемии происходят видеопереговоры наших переговорных команд. Эта часть достаточно амбициозная. Мы хотим говорить и о стратегическом партнерстве как закрепленном в соглашении факте, и о регулярных контактах на высшем уровне и на уровне ведомств", - указал он.

Замглавы ОП также отметил, что после указа президента Владимира Зеленского о безвизовом режиме въезда для граждан Великобритании в Украину сроком на один год в связи с Brexit украинская сторона хотела бы взаимности и "безвиза" для украинцев, хотя и понимает, что нужно выполнить определенное "домашнее задание".



Полный текст интервью будет размещен на сайте агентства "Интерфакс-Украина" в открытом доступе.