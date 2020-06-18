Политика

10:02 18.06.2020

Отношения Украины и США всегда основывались на двухпартийной поддержке – замглавы ОП

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Отношения Украины и США всегда основывались на двухпартийной поддержке – замглавы ОП

Президент Украины Владимир Зеленский будет продолжать придерживаться четкой выдержанной внешнеполитической линии в отношениях с Соединенными Штатами Америки, которые всегда основывались на двухпартийной поддержке, убежден заместитель руководителя Офиса президента Украины (ОП) Игорь Жовква.

В эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина", отвечая на вопрос о том, как Украине избежать втягивания в президентскую кампанию в США, он сказал: "Очень просто: держать четкую выдержанную внешнеполитическую линию, которую весь этот год держит президент Зеленский. Двухпартийная поддержка в США – это та основа, на которой всегда держались украинско-американские отношения. Нам удается выдерживать эту линию. И мы в дальнейшем будем ее придерживаться".

Говоря о возможности визита президента Зеленского в США в 2020 году, Жовква отметил, что для украинской стороны важно, прежде всего, наполнение его экономической составляющей и конкретными результатами.

"Контакты с американской стороной продолжаются на разных уровнях. Готовятся к подписанию соответствующие соглашения. Как только позволит пандемическая ситуация в наших странах, мы, безусловно, такой визит проведем. Возможно, во время этого визита президент Зеленский посетит не только столицу США Вашингтон, а и несколько штатов. То есть это тот комплексный важный визит, который нужно провести не для "галочки", а для положительных результатов", - указал замглавы ОП.

Полный текст интервью будет размещен на сайте агентства "Интерфакс-Украина" в открытом доступе.

Теги: #опу #сша #жовква
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