Саммит "Восточного партнерства" в ходе видеоконференции ЕС выразит поддержку партнерам

Саммит стран Европейского союза и шести государств-участников программы "Восточной партнерство" пройдет в четверг в форме видеоконференции.

В этой программе ЕС с разной степенью активности участвуют шесть стран постсоветского пространства: Азербайджан, Армения, Беларусь, Грузия, Молдова и Украина.

На 18 июня был запланирован очередной саммит с приглашением лидеров стран "шестерки" в Брюссель, но из-за пандемии коронавируса провести его в срок не представилось возможным. Однако, как отметил в среду на брифинге высокопоставленный чиновник ЕС, "важно было выдержать дату". В этом году программа отмечает десятилетний юбилей, и видеоконференция имеет также символическое значение. Саммит с физическим присутствием участников состоится в 2021 году.

В повестку дня виртуальной встречи лидеров ЕС и стран Восточного партнерства внесены три пункта: выразить солидарность ЕС со странами-партнерами в преодолении тяжелых последствий пандемии, оказать им поддержку не только в области здравоохранения, но и экономического восстановления; подтвердить общую приверженность целям программы "Восточное партнерство"; провести обсуждение на высшем уровне о перспективах программы, которое может лечь в основу саммита 2021 года.

В качестве срочной помощи в преодолении кризиса в связи с коронавирусом ЕС выделяет странам Восточного партнерства 18 млн евро. Следующий финансовый пакет - более 800 млн евро - будет предназначен для поддержки восстановления экономики в этих странах. Некоторые из них получат и макроэкономическую поддержку.

Участники саммита подведут итоги 10 лет реализации программы, которая, по словам высокопоставленного чиновника ЕС, привела к "ощутимым результатам". Среди них он выделил безвизовый режим поездок в ЕС граждан Молдовы, Грузии и Украины с расширением контактов между людьми, значительный рост товарооборота между ЕС и восточными партнерами. Важнейшими вызовами остаются проведение политических и экономических реформ, особенно судебных систем, борьба с коррупцией. Цель программы, подчеркнул этот чиновник, - построение общего пространства демократии и верховенства права между ЕС и восточными партнерами.

"Лидеры стран в своих выступлениях могут поднимать любые вопросы, в том числе связанные с отношениями ЕС и восточных партнеров с Россией, но в официальной повестке дня виртуального саммита России нет", - сказал собеседник журналистов.

Поскольку саммит проводится в форме видеоконференции, по его итогам не будет принято никакого совместного документа.