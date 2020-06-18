Политика

09:27 18.06.2020

Саммит в Нормандском формате нужен не для того, чтобы зафиксировать отсутствие результатов – замглавы Офиса президента

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Саммит в Нормандском формате нужен не для того, чтобы зафиксировать отсутствие результатов – замглавы Офиса президента

Саммит лидеров государств Нормандского формата нет смысла проводить, чтобы зафиксировать отсутствие результатов выполнения предыдущих договоренностей для прекращения войны на Донбассе и возвращения Украине временно оккупированных территорий, отмечает заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква.

"Берлин настроен на проведение следующего саммита в Нормандском формате, но никому не нужен саммит ради саммита. Приехать в Берлин или организовать видеоконференцию лидеров можно в любой момент. Но не для того, чтобы зафиксировать отсутствие результатов", - сказал он в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Жовква пояснил, что 2 июня представительная украинская делегация ехала в Берлин, чтобы скоординировать свою позицию с немецкой стороной о том, как можно ускорить динамику и в Минском процессе, и в Нормандском формате.

"Мы ехали туда, осознавая ситуацию после Парижского саммита в Нормандском формате 9 декабря 2019 года. Большинство договоренностей того саммита не выполнено. Позитивом, конечно, было взаимное освобождение удерживаемых лиц, хотя принцип "всех на всех" еще не реализован. Наши граждане остаются и в оккупированном Донбассе, и в оккупированном Крыму, и на территории России. Мы продолжаем эти переговоры. Не выполнены договоренности по безусловному прекращению огня, по определению новых участков разведения сил, о доступе гуманитарных организаций к оккупированным территориям. К тому же, сейчас закрыт доступ СММ ОБСЕ на неподконтрольную территорию", - указал он.

По его словам, в Германии услышали подходы Украины и поддержали их, о чем президенту Украины Зеленскому, в частности, сообщила канцлер ФРГ Ангела Меркель в телефонном разговоре 5 июня.

Жовква отметил, что с аналогичной целью делегация Украины 12 июня посетила и Париж, чтобы скоординировать свою позицию с еще одним партнером в Нормандском формате.


Полный текст интервью будет размещен на сайте агентства "Интерфакс-Украина" в открытом доступе.

Теги: #опу #нормандский_формат #жовква
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