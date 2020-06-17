Политика

20:47 17.06.2020

План послекризисного восстановления ЕС должен модернизировать его экономику

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План послекризисного восстановления ЕС должен модернизировать его экономику

В Еврокомиссии (ЕК) в среду рассказали в деталях о плане восстановления экономики Next Generation EU, назвав огромными вызовы, встающие перед Евросоюзом после пандемии коронавируса.

"С нашим проектом Next Generation EU мы выступаем с большими амбициями и большим мужеством. Наш проект сбалансирован. Он помогает всем тем, кто потерял дорогих близких. Но также и государствам, которые очень сильно пострадали, потому что промышленность остановилась, а безработица выросла", - сказала глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, представляя в среду в Европарламенте план восстановления.

"Next Generation EU - это больше, чем пакет спасения экономики. Это экономический катализатор, катализатор исследований, инноваций в области технологий будущего", - продолжила фон дер Ляйен, защищая свой проект перед евродепутатами.

По ее словам, план должен не только помочь перезапустить внутренний рынок ЕС, но также и конкурентоспособность и инновационные возможности Европейского союза.

Главное, считает глава ЕК, это модернизировать экономику. Ее необходимо ускорить. "Нужно двигаться вперед, действовать мощнее, идти быстрее, быть изобретательнее, чтобы после кризиса стать сильнее", - призвала фон дер Ляйен.

Она расценивает план Next Generation EU также в качестве "пакта поколений". "Да, мы должны массивнее инвестировать, чтобы выйти из кризиса. И при том с этими деньгами мы создадим лучшее общество, более устойчивое и более цифровое", - подчеркнула глава ЕК.

Фон дер Ляйен отметила, что план также сориентирован таким образом, чтобы сблизить с ЕС позиции ближайших соседей. Она считает обязательством Евросоюза "стать ближе к этим странам".

Этот план наряду с семилетним бюджетом ЕС будет центральным вопросом виртуального саммита Евросоюза 19 июня. Председатель Еврокомиссии заявила, что в пятницу представит бюджет ЕС на 2021-2027 годы и план Next Generation EU вниманию глав государств и правительств стран Евросоюза. По ее заявлению, этот план был очень позитивно воспринят рынками.

Ранее сообщалось, что 27 мая Еврокомиссия предложила создать финансовый инструмент послекризисного восстановления экономики ЕС в 750 млрд евро.

"Из этих 750 млрд евро 500 млрд будут составлять субвенции, а 250 - займы", - заявила глава Еврокомиссии фон дер Ляйен.

Она объяснила, что предложенный Еврокомиссией план под названием Next Generation EU "увеличит общую финансовую мощь бюджета Европейского союза на 2021-2027 годы до 1,85 трлн евро".

Теги: #ес #кризис #восстановление #экономика
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