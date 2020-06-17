Президент Швейцарии посетит Украину 20-23 июля, выездная активность Зеленского должна начаться с осени – Жовква

Первый после пандемии визит иностранного лидера в Украину осуществит 20-23 июля президент Швейцарской Конфедерации Симонетта Зоммаруга, серьезная выездная активность президента Украины Владимира Зеленского должна начаться осенью, сообщил заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква.

"Первый визит после пандемии иностранного лидера в Украину состоится 20-23 июля - это будет визит президента Швейцарской Конфедерации Симонетты Зоммаруги. Это будет государственный визит, который на таком уровне состоится впервые. Планируется, что кроме Киева, она также посетит несколько регионов Украины", - сказал он в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Жовква указал, что летом 2020 года возможны еще один-два визита лидеров других государств в Украину, но настоящая активность начнется осенью, в частности, и визиты президента Зеленского за границу. "Опять же, если позволит пандемическая ситуация. Сейчас работаем с несколькими странами, и думаю, что в сентябре-октябре могут быть осуществлены несколько официальных визитов", - отметил он.



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