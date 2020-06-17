Политика

19:34 17.06.2020

Президент Швейцарии посетит Украину 20-23 июля, выездная активность Зеленского должна начаться с осени – Жовква

1 мин читать
Президент Швейцарии посетит Украину 20-23 июля, выездная активность Зеленского должна начаться с осени – Жовква

Первый после пандемии визит иностранного лидера в Украину осуществит 20-23 июля президент Швейцарской Конфедерации Симонетта Зоммаруга, серьезная выездная активность президента Украины Владимира Зеленского должна начаться осенью, сообщил заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква.

"Первый визит после пандемии иностранного лидера в Украину состоится 20-23 июля - это будет визит президента Швейцарской Конфедерации Симонетты Зоммаруги. Это будет государственный визит, который на таком уровне состоится впервые. Планируется, что кроме Киева, она также посетит несколько регионов Украины", - сказал он в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Жовква указал, что летом 2020 года возможны еще один-два визита лидеров других государств в Украину, но настоящая активность начнется осенью, в частности, и визиты президента Зеленского за границу. "Опять же, если позволит пандемическая ситуация. Сейчас работаем с несколькими странами, и думаю, что в сентябре-октябре могут быть осуществлены несколько официальных визитов", - отметил он.


Полный текст интервью будет размещен на сайте агентства "Интерфакс-Украина" в открытом доступе

Теги: #президент #швейцария #украина #визит
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

19:27 17.06.2020
Изъятие РЧР за неконкурентное накоплениее не предусмотрено еврпейскими нормами - "Киевстар" о законопроекте об электронных коммуникациях

Изъятие РЧР за неконкурентное накоплениее не предусмотрено еврпейскими нормами - "Киевстар" о законопроекте об электронных коммуникациях

19:04 17.06.2020
Зеленский на видеосаммите Восточного партнерства будет поднимать конкретные темы, в том числе, о стратегическом взаимодействии Украины с ЕС – замглавы ОП

Зеленский на видеосаммите Восточного партнерства будет поднимать конкретные темы, в том числе, о стратегическом взаимодействии Украины с ЕС – замглавы ОП

16:46 17.06.2020
Правительство Украины намерено усилить энергосотрудничество с правительством Германии

Правительство Украины намерено усилить энергосотрудничество с правительством Германии

07:51 17.06.2020
Пентагон препятствует сокращению численности американских военных в Германии – СМИ

Пентагон препятствует сокращению численности американских военных в Германии – СМИ

07:36 17.06.2020
Из-за непогоды обесточено 80 населенных пунктов в 5 областях Украины – ГСЧС

Из-за непогоды обесточено 80 населенных пунктов в 5 областях Украины – ГСЧС

07:18 17.06.2020
Российские наемники 9 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один украинский военнослужащий получил боевую травму– штаб ООС

Российские наемники 9 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один украинский военнослужащий получил боевую травму– штаб ООС

06:47 17.06.2020
Директор фирмы-подрядчика, выполнявшей работы для "Харьковоблэнерго", завысил их стоимость на 635 тысяч гривен – прокуратура

Директор фирмы-подрядчика, выполнявшей работы для "Харьковоблэнерго", завысил их стоимость на 635 тысяч гривен – прокуратура

05:35 17.06.2020
Двум должностным лицам "Электротяжмаша" объявлено о подозрении по делу о поставках продукции Брянскому машзаводу по заниженной стоимости – прокуратура

Двум должностным лицам "Электротяжмаша" объявлено о подозрении по делу о поставках продукции Брянскому машзаводу по заниженной стоимости – прокуратура

03:41 17.06.2020
Членам харьковской общественной организации, задержанным за вооруженный конфликт с правоохранителями, объявлено о подозрении по еще одной статье – полиция

Членам харьковской общественной организации, задержанным за вооруженный конфликт с правоохранителями, объявлено о подозрении по еще одной статье – полиция

00:44 17.06.2020
"Белавиа" возобновляет прямые авиарейсы Харьков-Минск с 19 июня

"Белавиа" возобновляет прямые авиарейсы Харьков-Минск с 19 июня

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Украина готовится к проведению саммита с ЕС 1 октября

Зеленский на видеосаммите Восточного партнерства будет поднимать конкретные темы, в том числе, о стратегическом взаимодействии Украины с ЕС – замглавы ОП

Никакого нового закона об "особом статусе" ОРДЛО нет, на ТКГ обсуждались только поправки к закону 2014 года– Гармаш

Профильный комитет Рады предлагает включить в повестку дня текущей сессии Рады проект постановления об увольнении Авакова

Дубинский предложил провести публичные праймериз в крупных ОТГ Киевской области

ПОСЛЕДНЕЕ

Украина готовится к проведению саммита с ЕС 1 октября

В "Евросолидарности" расценивают рассмотрение законопроекта о всеукраинском референдуме в Раде до экспертизы Венецианской комиссии нарушением международных обязательств Украины

Никакого нового закона об "особом статусе" ОРДЛО нет, на ТКГ обсуждались только поправки к закону 2014 года– Гармаш

Более 48% одесситов поддерживают Труханова

Профильный комитет Рады предлагает включить в повестку дня текущей сессии Рады проект постановления об увольнении Авакова

Дубинский предложил провести публичные праймериз в крупных ОТГ Киевской области

Профильный комитет Рады рекомендовал парламенту признать целесообразным создание ВСК по расследованию деятельности руководтсва НБУ и ФГВФЛ

Фракция "Голос" не поддержит законопроект о всеукраинском референдуме - Рахманин

Результаты праймериз "Слуги народа" среди кандидатов на должность мэра Киева станут известны в конце июля - Арахамия

Рада избрала Потураева председателем комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА