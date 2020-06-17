Политика

19:26 17.06.2020

Украина готовится к проведению саммита с ЕС 1 октября

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Украина готовится к проведению саммита с ЕС 1 октября

Украина готовится к проведению очередного саммита Украина-ЕС 1 октября, сообщил заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква.

"Он (саммит Украина-ЕС – ИФ) точно состоится. И президент Европейского Совета Шарль Мишель и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в своих контактах с президентом Зеленским подтвердили, что 1 октября состоится саммит Украина-ЕС, к которому мы готовимся", - сказал он в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Жовква сообщил, что на саммите Украина ожидает подписания соглашения о совместном авиационном пространстве. "Всем было известно о проблеме между Великобританией и Испанией из-за статуса аэропорта Гибралтар. С выходом Великобритании из ЕС эта проблема нивелирована. Сейчас идут последние технические переговоры. Свою формулировку о статусе аэропорта должна дать Испания. И у нас есть конкретная цель, чтобы во время саммита Украина-ЕС в октябре это соглашение, наконец, было подписано", - указал он.

Замглавы ОП также отметил, что по соглашению о "промышленном безвизе" Украина выполнила свои обязательства по принятию соответствующего законодательства, и оно вскоре начнет работать.

"Сейчас мяч на стороне ЕС. Оценочная миссия предварительно должна была приехать в Украину в марте, но коронавирус несколько изменил планы. Мы настаиваем во время всех наших разговоров, что этот вопрос должен оставаться на повестке дня. И поэтому к концу года мы ожидаем оценочную миссию. Безусловно, доступ украинской промышленной продукции, предоставление соответствующей сертификации для нее позволит нам выходить не только на рынки ЕС, а и на рынки других стран", - подчеркнул он.

Жовква указал и важность Европейского зеленого соглашения (The European Green Deal), которое ставит амбициозную цель для государств-членов ЕС к 2050 году превратить Европу в экологический континент. "Украина здесь не должна отставать, по крайней мере, учитывая, какие достижения у нее есть в зеленой энергетике. И в этом нам нужна помощь ЕС", - сказал он.


Полный текст интервью будет размещен на сайте агентства "Интерфакс-Украина" в открытом доступе

Теги: #ес #дата #саммит
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