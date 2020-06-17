В "Евросолидарности" расценивают рассмотрение законопроекта о всеукраинском референдуме в Раде до экспертизы Венецианской комиссии нарушением международных обязательств Украины

Во фракции "Европейская солидарность" расценивают рассмотрение законопроекта о народовластии через всеукраинский референдум в Верховной Раде до вынесения заключения о нем Венецианской комиссии нарушением международных обязательств Украины, заявляет глава парламентского комитета по вопросам интеграции Украины с Евросоюзом Иванна Климпуш-Цинцадзе.

"Де-факто законопроект был внесен с нарушением регламента и с нарушением международных обязательств, которые власть на себя взяла, что очень-очень опасно", - сказала Климпуш-Цинцадзе в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" в среду в Киеве.

По ее словам, "власть обещала, что этот законопроект отправит на экспертизу в Венецианскую комиссию, и какой-то текст - таки отослала".

"Венецианская комиссия объявила, что в конце июля будет его рассматривать. Что же произошло? Президент внес другой текст в Верховную Раду. Я не помню, чтобы кто-то вообще себе позволял такую дерзость по отношению к нашим международным партнерам. Такие фундаментальные и важные для страны вещи, не делаются через обман", - отметила народный депутат.

Климпуш-Цинцадзе также обратила внимание, что есть основания считать президентский законопроект альтернативным к аналогичным законопроектам, которые некоторые фракции ранее зарегистрировали в парламенте.

В то же время Климпуш-Цинцадзе отметила, что президентский законопроект предлагает много важных и необходимых положений.

"Я рада, что к работе над ним были привлечены общественные организации, но в нем есть и ложечка дегтя - несколько серьезных, негативных вещей, которые могут быть использованы, как политический инструмент манипуляций, например, сбор подписей для инициирования референдума", - сказала депутат.

По ее словам, будет не понятно, откуда вообще взялись эти 3 млн электронных подписей, реальны ли они и насколько они могут быть основанием для проведения референдума.

По мнению народного депутата, "опасным" является предложение выносить на референдум вопрос о признании недействительными закона или его части.

"Это параллельное создание еще одного законодательного органа, представительская демократия теперь якобы подкрепляется прямой демократией, но на самом деле это может стать достаточно опасным прецедентом", - считает глава комитета.

Климпуш-Цинцадзе также видит риск в формулировке законопроекта о подтверждении на референдуме международного соглашения, ратифицированного парламентом.

"Также идет речь о возможности изменения территории, например, как подтверждение на референдуме какого-либо международного соглашения, которое ратифицировано парламентом… Не очень понятно, что под это планируется предложить. По-моему, это рискованные формулировки", - сказала народный депутат.

По ее словам, в данный момент у фракции "нет позитивного решения по этому законопроекту".

"Поэтому мы будем работать с коллегами, будем пытаться понять, в чем заключается, скажем, манипулятивная составляющая этого законопроекта, который заявлен, как о народовластии и его части - референдуме, а на самом деле, на мой взгляд, является просто политическим инструментом власти", - сказала Климпуш-Цинцадзе.

По ее словам, вызывает настороженность и спешка, с которой законопроект готовят к рассмотрению.

Как сообщалось, законопроект №3612 народные депутаты планируют рассмотреть на пленарном заседании парламента в четверг, 18 июня.