Политика

17:29 17.06.2020

Профильный комитет Рады предлагает включить в повестку дня текущей сессии Рады проект постановления об увольнении Авакова

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Профильный комитет Рады предлагает включить в повестку дня текущей сессии Рады проект постановления об увольнении Авакова

Парламентский комитет по вопросам правоохранительной деятельности предлагает Верховной Раде включить в повестку дня третьей сессии проект постановления об увольнении министра внутренних дел Украины Арсена Авакова (№3606).

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", за соответствующее решение в среду, 17 июня, единогласно проголосовали члены парламентского комитета.

Как сообщалось, 5 июня в Верховной Раде было зарегистрировано постановление №3606 об увольнении Авакова с поста министра внутренних дел.

Инициаторами постановления выступили депутаты фракции "Голос", которые собирали подписи коллег за вынесение на голосование вопроса об увольнении Авакова. Соавторами документа выступил ряд народных депутатов из "Слуги народа" и Яна Зинкевич из "Европейской солидарности".

Ранее спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков отметил, что в украинском законодательстве не предусмотрена процедура увольнения конкретного министра депутатами парламента, а только отставка всего правительства или же представление со стороны премьер-министра.

Теги: #комитет #рада #аваков
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