Политика

16:25 17.06.2020

Профильный комитет Рады поддержал проект постановления об оценке деятельности главы НБУ

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Профильный комитет Рады поддержал проект постановления об оценке деятельности главы НБУ

Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рекомендовал парламенту принять проект постановления об оценке деятельности главы Национального банка Украины Якова Смолия.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", соответствующее решение поддержали 18 народных депутатов, против - три народных депутата, двое воздержались.

Народный депутат "Слуги народа" Александр Дубинский предлагал ввести в документ пункт о признании утраты безупречной репутации руководством центробанка, однако эта поправка в документ не нашла поддержки в комитете.

"К сожалению или к счастью, у нас нет достаточных правовых оснований утверждать факты относительно деловой репутации кого-то другого. Да, мы можем давать деловую оценку - и это постановлениеи и направлено на оценку деятельности НБУ", - сказал в ходе заседания глава комитета Даниил Гетманцев.

Теги: #комитет #нбу #рада
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