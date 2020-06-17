Политика

16:25 17.06.2020

Фракция "Голос" не поддержит законопроект о всеукраинском референдуме - Рахманин

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Фракция "Голос" не поддержит законопроект о всеукраинском референдуме - Рахманин

Фракция "Голос" не будет голосовать за президентский законопроект о народовластии через всеукраинский референдум, заявляет ее лидер Сергей Рахманин.

"Конечно, нет (не будет голосовать – ИФ), потому что это закон, который в действительности не имеет ничего общего с народовластием, потому что там есть риски и политические и правовые. Правовые - потому что фактически он противоречит логике Конституции, поскольку отстраняет от выполнения своих прямых обязанностей высший законодательный орган, который является единственным законодательным органом", – сказал Рахманин в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" в среду в Киеве.

По словам лидера фракции, таит опасность и положение законопроекта об отмене, принятии или корректировании законов на референдумах.

"Практика отмены или одобрения или корректирования законов на всеукраинском референдуме – это практика очень опасная. Она используется очень ограниченно и очень осторожно. Когда очень много люфта остается для толкования определенных вещей, то такой инструмент может быть просто инструментом манипуляции в руках власти", – подчеркнул народный депутат.

Он также обратил внимание, что электронное голосование, которое предлагает законопроект, также не предусмотрено Основным законом.

"Его (электронное голосование – ИФ) вводить нельзя. Потому что ни одного упоминания в Конституции о нем нет, соответственно это будет нарушением", - отметил Рахманин.

По мнению руководителя фракции, "такой механизм оставляет очень много вопросов, начиная от того, как обеспечить сохранение персональных данных, заканчивая тем, как уберечься от определенных манипуляций".

"Если страна - с определенной практикой защиты, с определенными возможностями, с определенной историей демократии – это одна история. Когда у нас, когда возможности манипуляций - этого делать нельзя", - сказал народный депутат.

Рахманин также отметил, что прежде чем "прикрываться народом, надо определиться, что понимать под словом "народ".

"С точки зрения судей Конституционного суда, которые когда-то разбирали этот вопрос и было особое мнение судей КС: чтобы ссылаться на народ, надо определить четко, что имеется в виду... Это очень красивая форма, но с точки зрения реального применения – народ это кто? Это 100 людей, 200? Это представители конкретных регионов? В каком количестве? По какому принципу? То есть просто народ – это слишком обобщенное определение для того, чтобы такому народу, в таком правовом понимании давать возможность корректировать закон", - сказал лидер фракции.

Как сообщалось, Рада в четверг намерена рассмотреть в первом чтении президентский законопроект о народовластии через всеукраинский референдум (№ 3612).

Теги: #рахман #референдум #рада #голос
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