Политика

13:56 17.06.2020

Результаты праймериз "Слуги народа" среди кандидатов на должность мэра Киева станут известны в конце июля - Арахамия

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Результаты праймериз "Слуги народа" среди кандидатов на должность мэра Киева станут известны в конце июля - Арахамия

Результаты праймериз среди кандидатов от партии "Слуга народа" на должность киевского мэра станут известны в конце июля, утверждает глава фракции Давид Арахамия.

"Социологический праймериз, так называемый, будет ближе к концу следующего месяца, чтобы уже понимать всю ситуацию. У всех других политических партий также будут известны кандидаты. И будет финальное, окончательное решение уже после этого", - сказал Арахамия журналистам в среду в Киеве.

Он напомнил, что пять человек от "Слуги народа" намерены принять участие в праймериз: Александр Дубинский, Николай Тищенко, Александр Качура, Александр Ткаченко и Ирина Верещук.

При этом Арахамия допустил, что Александр Ткаченко, ставший недавно министром культуры и информации, откажется от намерения баллотироваться на должность мэра.

"У меня нет документа, который бы свидетельствовал о том, что он (Ткаченко – ИФ) отозвал (свою кандидатуру – ИФ), поэтому я его и называю. Но есть большая вероятность, что его не будет", - сказал глава фракции.

Теги: #киев #выборы #арахамия
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