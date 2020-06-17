Политика

12:26 17.06.2020

Нардепы от "Евросолидарности" провели у Рады "романтический завтрак" в поддержку McDonalds и ее позиции по поводу украинского языка

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Нардепы от "Евросолидарности" провели у Рады "романтический завтрак" в поддержку McDonalds и ее позиции по поводу украинского языка

Народные депутаты из фракции "Европейская солидарность" провели под зданием Верховной Рады "романтический завтрак" в поддержку компании McDonalds, занявшей принципиальную позицию по отношению к украинскому языку в обслуживании.

"Сегодня Михаил Забродский пригласил всю нашу фракцию и журналистов на "романтический завтрак". В чем его суть? Пообщаться и поддержать украинский язык. Поддержать тех, кто исправно платит налоги в Украине", - сообщила сопредседатель фракции Ирина Геращенко журналистам.

По словам народного депутата, McDonalds сегодня дает хороший пример в вопросах социальной ответственности бизнеса, уважения к законам и государственному языку.

"Мы призываем весь бизнес переходить на украинский язык", - подчеркнула Геращенко.

По словам Забродского, "Соединенные Штаты – это те только ПТРК Javelin, это еще и McDonalds".

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", народные депутаты фракции "Европейская солидарность" привезли "заказы" из McDonalds к 5-му подъезду здания Верховной Рады, где работают журналисты, и позавтракали вместе с журналистами. В меню были картофель фри, бургеры, кофе.

Как сообщалось, в меню заведений сети McDonalds в Украине уже довольно продолжительное время используются только украинский и английский языки, однако в середине июня отсутствие в нем русского языка вызвало возмущение ряда одиозных личностей, о чем они и заявили в соцсетях.

Теги: #рада #mcdonalds #евросолидарность #украинский_язык
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