Политика

12:07 17.06.2020

Международный форум по вопросам безопасности в Галифаксе призывает Зеленского прекратить политические преследования Порошенко

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Международный форум по вопросам безопасности в Галифаксе призывает Зеленского прекратить политические преследования Порошенко

Международный форум по вопросам безопасности в Галифаксе призвал президента Украины Владимира Зеленского прекратить преследование в отношении своего предшественника Петра Порошенко.

"Президенту Зеленскому следует знать, что сторонники демократического и экономического развития Украины не имеют никаких иллюзий относительно политических мотивов, стоящих за попытками заключить бывшего президента Украины Петра Порошенко", - подчеркнул президент Международного форума по вопросам безопасности в Галифаксе Петер ван Прааг.

В документе отмечается, что Порошенко сейчас грозит более десятка обвинений, которые были начаты против него прокурорами, которые действуют от имени президента Зеленского. В случае признания виновным, ему грозит до 10 лет тюрьмы.

"Украина сделала много самопожертвования на пути к своему демократическому и процветающему будущему, и президенту Зеленскому стоит понять, что любые попытки бросить за решетку своих политических опонетов не должны иметь места в стране, которая стремится быть частью сообщества цивилизованных наций", - отметил ван Прааг.

"В случае заключения бывшего президента Порошенко, Украине грозят серьезные последствия для ее отношений с демократическими государствами и институтами, как и поставит вопрос о том, следует ли западным нациям продолжать оказывать свою экономическую и финансовую помощь стране, которая отказалась от верховенства права", - предостерег он.

Подытоживая, ван Прааг подчеркнул, что "в лучших интересах демократического будущего Украины президенту Зеленскому было бы немедленно призвать к прекращению всех следственных действий в отношении господина Порошенко".

Международный форум по вопросам безопасности в Галифаксе является внепартийной, неприбыльной организацией, которая проводит ведущую в регионе Северной Америки конференцию по вопросам международных отношений и безопасности. Ее миссия заключается в укреплении стратегического сотрудничества между демократиями мира. В этом году конференция состоится 20-22 ноября.

Теги: #зеленский #порошенко #преследования #международный_форум
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