Политика

19:32 16.06.2020

Санкции США против членов Международного уголовного суда неприемлемы

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Санкции США против членов Международного уголовного суда неприемлемы

Международный уголовный суд (МУС) должен иметь возможность работать независимо и беспристрастно, поэтому Евросоюз призывает США отказаться от объявленных ими санкций в отношении сотрудников МУС, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

"Европейский союз выражает серьезную обеспокоенность в связи с объявленными мерами и подтверждает свою неизменную поддержку Международного уголовного суда. Санкции против тех, кто участвует в работе МУС, его сотрудников и их семей, а также лиц, связанных с МУС, являются неприемлемыми и беспрецедентными по своему охвату и содержанию", - говорится в заявлении Борреля, распространенном во вторник в Брюсселе.

"Европейский союз по-прежнему привержен защите суда от любого вмешательства извне, направленного на препятствование отправлению правосудия и подрыв международной системы уголовного правосудия. Мы призываем США изменить свою позицию", - сказано в документе.

По словам Борреля, в то время, "когда основанный на правилах международный порядок сталкивается с растущим давлением, укрепление международной системы уголовного правосудия становится как никогда важным".

Глава европейской дипломатии заявил, что Европейский союз будет и впредь выступать за всемирное значение Римского статута и приглашать все государства, которые еще не сделали этого, рассмотреть вопрос о присоединении к МУС, "чтобы положить конец безнаказанности за самые серьезные преступления".

В конце прошлой недели опрошенный журналистами сразу после объявленного Вашингтоном решения Боррель сказал, что в ЕС "будут изучать это решение, чтобы понять, каковы его содержание и последствия".

При этом он подчеркнул: "Мы горячие защитники Международного уголовного суда. И мы можем только подтвердить нашу поддержку этому трибуналу. Это институт, который играл ключевую роль для вынесения судебных решений по самым серьезным преступлениям против человечности".

Как сообщалось, президент США Дональд Трамп подписал 11 июня указ, которым уполномочил госдепартамент и министерство финансов вводить санкции в отношении чиновников МУС и любых частных лиц, которые проводят расследования в отношении США и их союзников.

Так, под санкции попадают высокопоставленные чиновники МУС, участвующие в расследовании действий США в Афганистане, которое в Вашингтоне считают неоправданным.

США не являются стороной Римского статута, в связи с чем неоднократно заявляли о непризнании юрисдикции МУС над американскими гражданами.

Теги: #ес #поддержка #мус
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