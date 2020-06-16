Чиновники должны декларировать свое гражданство - Гройсман

Чиновники, которые имеют непосредственное отношение к управленческим процессам в стране на разных уровнях, должны декларировать не только имущество, но и гражданство, уверен экс-премьер-министр Украины (2016-19), лидер партии "Украинская стратегия" Владимир Гройсман.

"И если другое гражданство, возникает вопрос - а чьи интересы будет соблюдать чиновник? Своего государства или другого? Человек, который работает на родное государство, не может иметь гражданства других стран", - заявил Гройсман в эфире телеканала "Украина 24".

Он напомнил, что на должности премьер-министра активно внедрял систему электронного декларирования. Поэтому чиновники перестали скрывать свое имущество, сколько имеют денег и тому подобное.

"Почему же чиновники сегодня имеют скрывать гражданство? Люди должны знать и понимать, кого они выбирают и кого назначают на те или иные должности. Это даст возможность всем быть открытыми", - отметил Гройсман.

В то же время, подчеркнул он, просто строчки "гражданство" в электронной декларации недостаточно. Должен быть принят закон об уголовной ответственности за указание неправдивых сведений о гражданстве.

"Наши чиновники должны работать в интересах Украины, а не других государств. Чиновники должны открыться перед людьми, которые их выбирают и наделяют их властью", - заявил Гройсман.

"Я буду обращаться к президенту, парламенту, правительству - как субъектам законодательной инициативы - принять такой закон. Это правильный шаг по отношению к людям. Я лично горжусь своим украинским гражданством", - добавил он.