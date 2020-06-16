Политика

12:52 16.06.2020

Лукашенко заявил о наличии у Беларуси альтернативы российскому газу

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Лукашенко заявил о наличии у Беларуси альтернативы российскому газу

Беларусь может найти альтернативу российскому газу так же, как в случае с нефтью, считает президент страны Александр Лукашенко.

"Слава богу, и нефти хватает в мире - бери, не хочу. И цены приемлемые. И природного газа хватает уже, идет драка за премиальный европейский и наш рынок между основными игроками, поставляющими природный газ. И альтернатива есть, можно ее найти", - сказал Лукашенко, которого цитирует госагентство "БелТА".

Как сообщалось, официальный Минск с конца 2019 года предлагает снизить цену на газ для республики, которая упала на спотовых рынках в Европе на фоне резкого снижения мировых цен на нефть.

Лукашенко неоднократно предлагал Москве различные варианты снижения цен на российский газ, который покупает республика. В частности, Минск предлагает снизить стоимость тарифа на транспортировку газа, так как в конечной цене газа для Беларуси на долю транспортных затрат приходится более 70%.

В середине мая Лукашенко вновь обратил внимание правительства на необходимость снижения цены на поставляемый в республику российский газ, заявив, что Россия продает газ в Германию значительно дешевле, чем в Беларусь.

"Вчера я получил информацию, что Россия продает природный газ в Европе в это непростое время до $70: $65-68, но никак не $127 (за тысячу кубометров - ИФ), как для Беларуси. Какая здесь ситуация и обстановка, на что мы можем рассчитывать в будущем?" - заявил Лукашенко, принимая Сергея Румаса, занимавшего тогда пост премьер-министра страны.

"Это ж не дело, я уже не говорю про год 75-летия, что Германии продают природный газ до $70, как у меня информация (там по-разному было), но никак не $127, как для Беларуси", - сказал глава государства.

Позже министерство энергетики Беларуси предложило "Газпрому" снизить стоимость газа для республики в 2020 году, в том числе покупать часть российского газа на бирже.

Минск ежегодно импортирует из РФ около 20 млрд куб. м газа. Годовой контракт на поставку газа в Беларусь по $127 за тысячу кубометров был заключен 14 февраля 2020 года.

"Газпром" в конце мая заявил, что готов начать переговоры о поставках газа в Беларусь в 2021 году при соблюдении ценовых условий контракта на 2020 год и погашении беларуской стороной задолженности на $165,6 млн.

В Минске не признают наличие долга и объясняют ситуацию разногласиями сторон в части определения стоимости газа в зависимости от его калорийности.

В конце апреля министр энергетики Литвы Жигимантас Вайчюнас заявил, что не исключает использования строящегося газопровода в направлении Польши GIPL для экспорта газа в Беларусь. Литва готова обсуждать поставки по своповой схеме с участием России.

"Литва отрыта для сотрудничества и, если Беларусь окажет помощь в диверсификации энергоресурсов, нефтяных или газовых, мы готовы начать переговоры, если увидим заинтересованность со стороны Беларуси", - сообщил Вайчюнас агентству BNS.

Комментируя возможность экспорта газа в Белаурсь, Вайчюнас заявил, что это может стать возможным в начале 2022 года, после прокладки газопровода GIPL.

"Строящаяся сейчас инфраструктура предназначена несколько для других целей - для соединения нашего газового рынка с Польшей, с Европой. Но, если будет необходимо и будет взаимный интерес, ее можно использовать и для поставок газа в Беларусь", - подчеркнул министр энергетики.

По словам Вайчюнаса, уже сейчас Беларусь может покупать газ через Клайпедский терминал СПГ по схеме своповых поставок.

Теги: #газ #лукашенко #беларусь
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