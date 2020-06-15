Политика

21:35 15.06.2020

"Слуга народа" ещё не определилась, будет ли поддерживать кандидатуру Шкарлета на должность министра образования

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"Слуга народа" ещё не определилась, будет ли поддерживать кандидатуру Шкарлета на должность министра образования

Фракция "Слуга Народа" пока не определилась, поддержит ли кандидатуру Сергея Шкарлета на должность министра образования и науки, заявил глава фракции Давид Арахамия.

"Министра образования рассматривали, господина Шкарлета, поговорили, ещё не проводили голосования", - сообщил Арахамия журналистам после заседания фракции вечером в понедельник.

По его словам сигнальное голосование по этой кандидатуре вначале пройдёт в группах, а потом во фракции.

"Я лично буду поддерживать его кандидатуру", - рассказал Арахамия

Он подчеркнул, что если фракция поддержит Шкарлета, то вопрос о назначении его министром образования будет рассмотрен в четверг на пленарном заседании.

Теги: #министр #образование #украина #слуганарода
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