Кулеба обсудил с министром иностранных дел Израиля ратификацию Соглашения о свободной торговле

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обсудил с министром иностранных дел Израиля Габи Ашкенази ратификацию Соглашения о свободной торговле между странами.

"На запрос главы МИД Украины, министр иностранных дел Государства Израиль заверил, что новый Кнессет Израиля намерен в ближайшие недели ратифицировать Соглашение о свободной торговле между Украиной и Израилем", - сообщает пресс-служба МИД Украины по итогам телефонного разговора министров в понедельник, 15 июня.

Кулеба поздравил Ашкенази с назначением на должность и пригласил посетить Украину, как только позволят обстоятельства. Ашкенази принял приглашение и также пригласил Кулебу посетить Израиль с рабочим визитом.

Новое правительство Израиля был приведен к присяге 17 мая 2020 года.

Соглашение о свободной торговле между Украиной и Израилем было заключено 21 января 2019 года. Украинская сторона завершила процедуру ратификации 6 августа 2019, ратификация парламентом Израиля ожидается в ближайшее время.