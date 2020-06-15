Политика

20:12 15.06.2020

Кулеба обсудил с министром иностранных дел Израиля ратификацию Соглашения о свободной торговле

1 мин читать
Кулеба обсудил с министром иностранных дел Израиля ратификацию Соглашения о свободной торговле

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обсудил с министром иностранных дел Израиля Габи Ашкенази ратификацию Соглашения о свободной торговле между странами.

"На запрос главы МИД Украины, министр иностранных дел Государства Израиль заверил, что новый Кнессет Израиля намерен в ближайшие недели ратифицировать Соглашение о свободной торговле между Украиной и Израилем", - сообщает пресс-служба МИД Украины по итогам телефонного разговора министров в понедельник, 15 июня.

Кулеба поздравил Ашкенази с назначением на должность и пригласил посетить Украину, как только позволят обстоятельства. Ашкенази принял приглашение и также пригласил Кулебу посетить Израиль с рабочим визитом.

Новое правительство Израиля был приведен к присяге 17 мая 2020 года.

Соглашение о свободной торговле между Украиной и Израилем было заключено 21 января 2019 года. Украинская сторона завершила процедуру ратификации 6 августа 2019, ратификация парламентом Израиля ожидается в ближайшее время.

Теги: #ратификация #торговля #украина #израиль
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

19:17 15.06.2020
Тегеран заявил, что черные ящики сбитого самолета не были отправлены в срок в Украину из-за COVID-19

Тегеран заявил, что черные ящики сбитого самолета не были отправлены в срок в Украину из-за COVID-19

18:52 15.06.2020
Правительство Украины рассчитывает на рост внутреннего туристического потока на 2% ежегодно, начиная с 2021г - программа деятельности

Правительство Украины рассчитывает на рост внутреннего туристического потока на 2% ежегодно, начиная с 2021г - программа деятельности

17:16 15.06.2020
Украинская сторона вновь инициировала внеочередное заседание гуманитарной группы ТКГ

Украинская сторона вновь инициировала внеочередное заседание гуманитарной группы ТКГ

15:03 15.06.2020
Украина принимает меры для расширения возможностей и улучшения условий пересечения границы с Польшей – Госпогранслужба

Украина принимает меры для расширения возможностей и улучшения условий пересечения границы с Польшей – Госпогранслужба

13:57 15.06.2020
Кривые заболеваемости COVID-19 в Украине вышли на новые рекорды

Кривые заболеваемости COVID-19 в Украине вышли на новые рекорды

10:45 15.06.2020
Автопроизводство в Украине в мае обвалилось в 4 раза

Автопроизводство в Украине в мае обвалилось в 4 раза

10:40 15.06.2020
В ВСУ за сутки выявлен один случай COVID-19 у военнослужащего из Киева

В ВСУ за сутки выявлен один случай COVID-19 у военнослужащего из Киева

10:40 15.06.2020
В трех областях за прошедшие сутки не зафиксировано новых случаев COVID-19, наибольшее количество заболевших во Львовской области и Киеве

В трех областях за прошедшие сутки не зафиксировано новых случаев COVID-19, наибольшее количество заболевших во Львовской области и Киеве

09:07 15.06.2020
В Украине 656 новых заболевших COVID-19 за минувшие сутки, 171 выздоровел, 12 ранее заболевших умерли

В Украине 656 новых заболевших COVID-19 за минувшие сутки, 171 выздоровел, 12 ранее заболевших умерли

17:38 14.06.2020
Российские наемники 7 раз обстреляли позиции ВСУ в воскресенье

Российские наемники 7 раз обстреляли позиции ВСУ в воскресенье

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Украинская сторона в ТКГ подчеркивает необходимость полного восстановления действия украинского законодательства, систем налогообложения и расчетов на оккупированном Донбассе

Украинская сторона вновь инициировала внеочередное заседание гуманитарной группы ТКГ

Дискуссий о повышении пенсионного возраста в Украине сейчас нет – министр соцполитики

В 2021 году в Украине планируют запустить обязательною накопительную пенсионную систему и накопительную профессиональную пенсионную систему - Лазебная

Минсоцполитики разработало законопроект о ратификации Стамбульской конвенции о насилии, который позволяет Украине не применять отдельные ее положения - Лазебная

ПОСЛЕДНЕЕ

Шмыгаль прибыл на заседание фракции "Слуга народа" - нардеп Кравчук

Зеленский: Трюдо согласен с необходимостью упрощения визового режима для Украины

На заседание фракции "Слуга народа" приедет президент или премьер-министр, предполагает нардеп

За одного из фигурантов подозреваемых в попытке подкупа руководителей САП и НАБУ внесен залог в 40,3 млн грн - ВАКС

Кабмин рассчитывает до конца 2023 года вывести Украину в ТОП-50 стран по показателю "гражданского правосудия" - программа деятельности

Создание Береговского района не является уступкой Венгрии - Чернышев

Зеленский уволил послов Украины в Индонезии, Ливии и по совместительству в Чаде и Тунисе, и назначил посла в Афганистане

Спецпредставитель ОБСЕ в ТКГ призвала продолжить работу для возобновления пересечения линии соприкосновения на Донбассе

Украинская сторона в ТКГ подчеркивает необходимость полного восстановления действия украинского законодательства, систем налогообложения и расчетов на оккупированном Донбассе

Таран представил нового командующего ВМС и назвал составляющие наращивания боевых возможностей украинского флота

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА