Зеленский: Трюдо согласен с необходимостью упрощения визового режима для Украины

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что премьер-министр Канады Джастин Трюдо согласен с необходимостью работать над упрощением визового режима для украинцев.

"Рад, что Джастин Трюдо соглашается, что нам нужно работать над пересмотром визового режима для Украины для его упрощения. Джастин, был рад слышать. Чем меньше препятствий между нашими людьми, тем крепче дружба между Украиной и Канадой", - написал он в своем Twitter в понедельник.

Как сообщила пресс-служба президента Украины, Зеленский в телефонном разговоре с Трюдо выразил надежду на достижение прогресса в процессе постепенной либерализации Канадой визового режима для граждан Украины и предложил ускорить соответствующее двустороннее работу на уровне правительств.

"Мы должны уже сейчас очертить временные рамки начала двустороннего визового диалога. Можем начать упрощение визового режима с отдельных категорий граждан, например молодежи, студентов, как говорили в Торонто в прошлом году. Ожидаем прибытия в Украину группы канадских экспертов для мониторинга состояния соответствия Украины визовым критериям Канады", - предложил президент Украины.

В ответ Трюдо отметил, что, несмотря на сложную ситуацию, сейчас есть возможность пересмотреть визовый режим для его либерализации, и над этим надо работать.