Политика

18:41 15.06.2020

На заседание фракции "Слуга народа" приедет президент или премьер-министр, предполагает нардеп

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На заседание фракции "Слуга народа" приедет президент или премьер-министр, предполагает нардеп

 

На заседание фракции "Слуга народа" ожидается прибытие президента Украины Владимира Зеленского или премьер-министра Дениса Шмыгаля, сообщил народный депутат Александр Качура.

"Учитывая количество полиции, которая на въездах и выездах из бизнес-центра находится, мы сегодня ожидаем или президента, или премьер-министра - однозначно. Это первые лица государства, у них есть специальный режим охраны, поэтому, как я догадываюсь, они сегодня будут", - сказал Качура журналистам в понедельник.

Напомним, в понедельник заседание фракции "Слуга народа" состоится в два этапа: на 18:00 соберутся депутаты-"мажоритарщики" для презентации руководителей региональных штабов и обсуждения кампании на местные выборы, в 19:00 все представители фракции обсудят повестку дня пленарной недели Верховной Рады.

Теги: #шмыгаль #зеленський #слуга_народа
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