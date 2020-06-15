На заседание фракции "Слуга народа" приедет президент или премьер-министр, предполагает нардеп

На заседание фракции "Слуга народа" ожидается прибытие президента Украины Владимира Зеленского или премьер-министра Дениса Шмыгаля, сообщил народный депутат Александр Качура.

"Учитывая количество полиции, которая на въездах и выездах из бизнес-центра находится, мы сегодня ожидаем или президента, или премьер-министра - однозначно. Это первые лица государства, у них есть специальный режим охраны, поэтому, как я догадываюсь, они сегодня будут", - сказал Качура журналистам в понедельник.

Напомним, в понедельник заседание фракции "Слуга народа" состоится в два этапа: на 18:00 соберутся депутаты-"мажоритарщики" для презентации руководителей региональных штабов и обсуждения кампании на местные выборы, в 19:00 все представители фракции обсудят повестку дня пленарной недели Верховной Рады.