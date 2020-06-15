Политика

18:37 15.06.2020

За одного из фигурантов подозреваемых в попытке подкупа руководителей САП и НАБУ внесен залог в 40,3 млн грн - ВАКС

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За одного из фигурантов подозреваемых в попытке подкупа руководителей САП и НАБУ внесен залог в 40,3 млн грн - ВАКС

За одного из руководителей группы компаний, аффилированной с бывшим министром экологии и природных ресурсов времен президента Януковича, к которому была применена мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток с альтернативой залога в 40,358 млн грн, внесли залог.

"В воскресенье, 14 июня, ВАКС избрал меру пресечения бывшему директору по правовым вопросам одной из компаний в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 40 млн 358тыс. 400 грн. По состоянию на понедельник, 15 июня, за указанное лицо внесен залог", - сообщает пресс-служба Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) в понедельник.

Как стало известно агентству "Интерфакс-Украина", речь идет об Андрее Киче.

В ВАКС отмечают, что в случае внесения залога на подозреваемых возлагаются процессуальные обязанности: являться по первому вызову к следователю, прокурору и суду; не отлучаться из Киева без разрешения следователя, прокурора или суда; уведомлять следователя, прокурора и суд об изменении местожительства и работы; воздерживаться от общения с любыми лицами по поводу обстоятельств, изложенных в подозрении, кроме своих защитников, следователей, детективов, прокуроров, следственного судьи, суда; носить электронное средство контроля.

Как сообщалось, 12 июня экс-чиновник при содействии должного лица управления ГФС в Киеве и других лиц пытался передать $6 млн неправомерной выгоды руководителю САП Назару Холодницкому и руководству НАБУ.

"Только что при процессуальном руководстве САП детективы НАБУ задокументировали факт предоставления бывшим чиновником предыдущей власти при посредничестве его "правой руки", чиновника управления ГФС в Киеве и других лиц неправомерной выгоды руководству НАБУ и руководителю САП за принятие решения о закрытии уголовного дела, в которой указанному лицу сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.5 ст.191, ч.3 ст.209 УК Украины. Изъято $6 млн", - сообщила пресс-служба САП в "Фейсбук".

Отмечается, что предварительно их действия квалифицированы по ч.4 ст.369 УК Украины.

Николай Злочевский занимал должность министра экологии и природных ресурсов в правительстве премьер-министра Украины Николая Азарова с июля 2010 года по апрель 2012 года. В конце 2014-го покинул Украину, а в начале 2015-го стало известно, что Генпрокуратура объявила его в розыск по подозрению в незаконном обогащении (ч.3 ст.368-2 УК).

Теги: #набу #сап #вакс
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