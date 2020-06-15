Политика

18:33 15.06.2020

Кабмин рассчитывает до конца 2023 года вывести Украину в ТОП-50 стран по показателю "гражданского правосудия" - программа деятельности

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Кабмин рассчитывает до конца 2023 года вывести Украину в ТОП-50 стран по показателю "гражданского правосудия" - программа деятельности

Кабинет министров рассчитывает к концу 2023 года вывести Украину в ТОП-50 стран по показателю "гражданского правосудия" в рейтинге "The Rule of Law Index".

Согласно обновленной программе деятельности правительства, мероприятия, которые будет осуществлять Министерство юстиции, должны вывести Украину на конец 2023 года в ТОП-50 стран по показателю "Гражданское правосудия" в рейтинге "The Rule of Law Index".

Также в правительстве рассчитывают на вхождение Украины в ТОП-30 рейтинга Doing Business по показателям "Индекс восстановления платежеспособности", "Обеспечение исполнения контрактов", "Регистрация предприятий" и "Регистрация недвижимости".

Среди прочего реализация программы деятельности должна привести к уменьшению уровня повторной преступности до 10% (процент от общего количества осужденных, которые на момент совершения преступления имели непогашенную или неснятую судимость), а также к увеличению доли лиц, успешно прошедших реабилитацию на пробации без изоляции от общества.

Теги: #кабмин
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