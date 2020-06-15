Политика

18:30 15.06.2020

Создание Береговского района не является уступкой Венгрии - Чернышев

1 мин читать
Создание Береговского района не является уступкой Венгрии - Чернышев

Министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышев заявил, что создание Береговского района в Закарпатской области не является уступкой Венгрии.

"У нас есть мононациональные районы в Одесской области или Закарпатской области. Действительно, Минрегион очень внимательно относится к формированию районов и территориальных громад в этих районах. Вы спрашиваете, является ли создание Береговского район уступкой Венгрии? Наоборот, это не является уступкой, так как в окончательной конфигурации создания этого района он был усилен еще Виноградовской частью. Этот район является преимущественно украинским, и ни о какой уступке речь не идет", - сказал Чернышов на пресс-конференции "100 дней работы правительства - отчет Минрегиона" в понедельник.

Как сообщалось, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Береговский и Болградский районы давно существуют в составе Украины и будут существовать исключительно в составе Украины, а вопрос о национальных автономиях на территории Украины на данный момент не есть на повестке дня.

Ранее Кулеба назвал фейком то, что Украина создает Береговский район в угоду интересам Венгрии.

Теги: #венгрия #чернышев
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

23:03 11.06.2020
Кулеба: Украина не будет вносить дополнительных изменений в закон об образовании ради компромиссов с Венгрией

Кулеба: Украина не будет вносить дополнительных изменений в закон об образовании ради компромиссов с Венгрией

13:50 06.06.2020
Пограничники спасли 28-летнего украинца, который прыгнул с моста в Тису и был отнесен течением в Венгрию

Пограничники спасли 28-летнего украинца, который прыгнул с моста в Тису и был отнесен течением в Венгрию

09:26 05.06.2020
Чехия снимает введенный из-за карантина контроль на границах с Австрией и Венгрией

Чехия снимает введенный из-за карантина контроль на границах с Австрией и Венгрией

20:57 31.05.2020
Ситуация на "Тисе" на границе с Венгрией взята под контроль

Ситуация на "Тисе" на границе с Венгрией взята под контроль

16:51 31.05.2020
Работа пункта пропуска "Тиса" возобновлена – Госпогранслужба Украины

Работа пункта пропуска "Тиса" возобновлена – Госпогранслужба Украины

13:05 31.05.2020
Пропускные операции в ПП "Тиса" на границе с Венгрией приостановлены из-за блокирующих его водителей – Госпогранслужба Украины

Пропускные операции в ПП "Тиса" на границе с Венгрией приостановлены из-за блокирующих его водителей – Госпогранслужба Украины

18:11 30.05.2020
Таможня: задержки проезда украинско-венгерской границы связаны с проблемами перевозки водителями грузов на заказ

Таможня: задержки проезда украинско-венгерской границы связаны с проблемами перевозки водителями грузов на заказ

16:47 29.05.2020
Венгрия не хочет поддерживать блокирование Украины в НАТО, наша цель - достичь договоренностей - глава МИД Сийярто

Венгрия не хочет поддерживать блокирование Украины в НАТО, наша цель - достичь договоренностей - глава МИД Сийярто

16:03 29.05.2020
Украина готова к реализации более масштабной программы налаживания трансграничного сотрудничества в Венгрией и открытию новых КПВВ - Кулеба

Украина готова к реализации более масштабной программы налаживания трансграничного сотрудничества в Венгрией и открытию новых КПВВ - Кулеба

15:54 29.05.2020
Венгры в Украине и украинцы в Венгрии будут рассматриваться как достояние обеих стран – проект совместного меморандума

Венгры в Украине и украинцы в Венгрии будут рассматриваться как достояние обеих стран – проект совместного меморандума

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Украинская сторона в ТКГ подчеркивает необходимость полного восстановления действия украинского законодательства, систем налогообложения и расчетов на оккупированном Донбассе

Украинская сторона вновь инициировала внеочередное заседание гуманитарной группы ТКГ

Дискуссий о повышении пенсионного возраста в Украине сейчас нет – министр соцполитики

В 2021 году в Украине планируют запустить обязательною накопительную пенсионную систему и накопительную профессиональную пенсионную систему - Лазебная

Минсоцполитики разработало законопроект о ратификации Стамбульской конвенции о насилии, который позволяет Украине не применять отдельные ее положения - Лазебная

ПОСЛЕДНЕЕ

Правительство Украины рассчитывает на рост внутреннего туристического потока на 2% ежегодно, начиная с 2021г - программа деятельности

Зеленский: Трюдо согласен с необходимостью упрощения визового режима для Украины

На заседание фракции "Слуга народа" приедет президент или премьер-министр, предполагает нардеп

За одного из фигурантов подозреваемых в попытке подкупа руководителей САП и НАБУ внесен залог в 40,3 млн грн - ВАКС

Кабмин рассчитывает до конца 2023 года вывести Украину в ТОП-50 стран по показателю "гражданского правосудия" - программа деятельности

Зеленский уволил послов Украины в Индонезии, Ливии и по совместительству в Чаде и Тунисе, и назначил посла в Афганистане

Спецпредставитель ОБСЕ в ТКГ призвала продолжить работу для возобновления пересечения линии соприкосновения на Донбассе

Украинская сторона в ТКГ подчеркивает необходимость полного восстановления действия украинского законодательства, систем налогообложения и расчетов на оккупированном Донбассе

Украинская сторона вновь инициировала внеочередное заседание гуманитарной группы ТКГ

Таран представил нового командующего ВМС и назвал составляющие наращивания боевых возможностей украинского флота

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА