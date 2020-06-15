Создание Береговского района не является уступкой Венгрии - Чернышев

Министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышев заявил, что создание Береговского района в Закарпатской области не является уступкой Венгрии.

"У нас есть мононациональные районы в Одесской области или Закарпатской области. Действительно, Минрегион очень внимательно относится к формированию районов и территориальных громад в этих районах. Вы спрашиваете, является ли создание Береговского район уступкой Венгрии? Наоборот, это не является уступкой, так как в окончательной конфигурации создания этого района он был усилен еще Виноградовской частью. Этот район является преимущественно украинским, и ни о какой уступке речь не идет", - сказал Чернышов на пресс-конференции "100 дней работы правительства - отчет Минрегиона" в понедельник.

Как сообщалось, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Береговский и Болградский районы давно существуют в составе Украины и будут существовать исключительно в составе Украины, а вопрос о национальных автономиях на территории Украины на данный момент не есть на повестке дня.

Ранее Кулеба назвал фейком то, что Украина создает Береговский район в угоду интересам Венгрии.