Зеленский уволил послов Украины в Индонезии, Ливии и по совместительству в Чаде и Тунисе, и назначил посла в Афганистане

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Владимира Пахиля с должности посла Украины в Индонезии, а также по совместительству – представителя Украины при Ассоциации государств Юго-Восточной Азии.

Соответствующий указ он подписал 15 июня, сообщает официальный сайт главы государства.

Зеленский также уволил Николая Нагорного с должности посла Украины в Ливии, а также по совместительству – в Чаде и Тунисе.

Еще одним указом президент назначил посла Украины в Таджикистане Василия Серватюка послом в Афганистане по совместительству.

Серватюк с ноября 2014 года по апрель 2019 года был первым заместителем главы Государственной пограничной службы Украины.