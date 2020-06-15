Политика

18:02 15.06.2020

Зеленский уволил послов Украины в Индонезии, Ливии и по совместительству в Чаде и Тунисе, и назначил посла в Афганистане

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Зеленский уволил послов Украины в Индонезии, Ливии и по совместительству в Чаде и Тунисе, и назначил посла в Афганистане

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Владимира Пахиля с должности посла Украины в Индонезии, а также по совместительству – представителя Украины при Ассоциации государств Юго-Восточной Азии.

Соответствующий указ он подписал 15 июня, сообщает официальный сайт главы государства.

Зеленский также уволил Николая Нагорного с должности посла Украины в Ливии, а также по совместительству – в Чаде и Тунисе.

Еще одним указом президент назначил посла Украины в Таджикистане Василия Серватюка послом в Афганистане по совместительству.

Серватюк с ноября 2014 года по апрель 2019 года был первым заместителем главы Государственной пограничной службы Украины.

Теги: #посол #кадры #зеленский
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Интерфакс-Украина
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