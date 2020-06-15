Политика

17:40 15.06.2020

Спецпредставитель ОБСЕ в ТКГ призвала продолжить работу для возобновления пересечения линии соприкосновения на Донбассе

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Спецпредставитель ОБСЕ в ТКГ призвала продолжить работу для возобновления пересечения линии соприкосновения на Донбассе

Специальный представитель председателя ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Хайди Грау призвала стороны продолжить работу над восстановлением пропуска граждан через линию соприкосновения.

"Сегодня обсуждались вопросы, связанные с поэтапным возобновлением работы существующих КПВВ в ходе ослабления ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса. В этой связи я призываю стороны продолжить совместную работу с целью возобновления бесперебойного пересечения линии соприкосновения гражданским населением", - говорится в ее заявлении для прессы после заседания ТКГ 15 июня.

Кроме того, на заседании обсуждался отчет по итогам заседания экономической рабочей группы. Стороны обсудили проблемы водоснабжения в оккупированных районах Донбасса, восстановления социально-экономических связей через линию соприкосновения, экологические проблемы и обеспечение мобильной связи Vodafone-Ukraine в зоне конфликта.

Теги: #рф #ткг #обсе #ордло
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