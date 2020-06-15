Украинская сторона вновь инициировала внеочередное заседание гуманитарной группы ТКГ

В конце продолженного 15 июня в режиме видеоконференции заседания Трехсторонней контактной группы украинская сторона снова инициировала проведение внеочередного заседания гуманитарной группы, которая занимается вопросом взаимного освобождения удерживаемых лиц.

"Представитель ОБСЕ поддержал предложение Украины", - сообщает в понедельник пресс-служба Офиса президента Украины.

Также в рамках заседания ТКГ украинская делегация в очередной раз подчеркнула, что участниками ТКГ определены три стороны - это Украина, Россия и ОБСЕ.

Как сообщалось, 10 июня состоялось очередное заседание Трехсторонней контактной группы, которое проходило с участием представителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины в составе украинской делегации. Тогда по предложению специального представителя действующего председателя ОБСЕ Хайди Грау был объявлен перерыв по техническим причинам до понедельника, 15 июня. 10 июня был обсужден ряд вопросов в рамках работы группы по безопасности, политической и гуманитарной групп ТКГ.