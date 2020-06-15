Таран представил нового командующего ВМС и назвал составляющие наращивания боевых возможностей украинского флота

Министр обороны Украины Андрей Таран представил нового командующего Военно-морских сил Вооруженных сил Украины Алексея Неижпапу и озвучил три составляющие наращивания боевых возможностей Военно-морских сил Вооруженных сил Украины по стандартам НАТО, сообщает пресс-служба Минобороны в понедельник.

"Хочу подчеркнуть необходимость сосредоточения внимания на наращивании боевых возможностей наших Военно-морских сил в полном соответствии со стандартами НАТО и соответственно одобренными президентом направлениям. В частности, это три составляющие", - сообщил Таран во время выступления по случаю назначения на должность нового командующего ВМСУ в Одессе.

"Первая составляющая - это обеспечение современным корабельным составом с ракетным вооружением, авиацией, береговыми ракетными комплексами, средствами боевого обеспечения и радиоэлектронной борьбы. Вторая - создание интегрированной системы освещения обстановки и разведки в ближней морской зоне, систем управления и систем освещения подводной обстановки. Третья - это развитие современной системы базирования - как на Черном, так и на Азовском морях. В Министерстве обороны будет сделано все необходимое, чтобы эта программа была реализована на практике", - отметил министр обороны.

Таран также сообщил, что на сегодня в оборонном ведомстве ведутся переговоры с иностранными партнерами о необходимости оказания помощи и содействия в осуществлении упомянутых планов в жизнь.

"Эти переговоры я проводил во время моих недавних визитов в Берлин и Париж и получил заверения иностранных партнеров в поддержке наших стремлений развивать флот", - добавил Таран.

Министр обороны представил нового командующего ВМС и поздравил контр-адмирала Алексея Неижпапу с назначением на почетную и ответственную должность, пожелал ему сил и выдержки. "Присутствующим был объявлен указ президента Украины от 11 июня, согласно которому командующим ВМС ВСУ назначен Неижпапа Алексей Леонидович", - говорится в сообщении.

Таран поблагодарил предыдущего командующего вида Вооруженных сил адмирала Игоря Воронченко за добросовестную службу и поздравил с новым назначением.

"Был объявлен приказ, согласно которому Игорь Александрович назначен главным инспектором Министерства обороны Украины", - говорится в сообщении.