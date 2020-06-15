Политика

14:08 15.06.2020

Зеленский поставил Криклию задачу закупить электропоезда с хорошей системой кондиционирования

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Зеленский поставил Криклию задачу закупить электропоезда с хорошей системой кондиционирования

Президент Украины Владимир Зеленский поставил задачу министру инфраструктуры Владиславу Криклию закупить поезда с хорошей системой кондиционирования.

"Президент поставил задачу министру инфраструктуры Владиславу Криклию закупить электропоезда, которые будут иметь хорошую систему кондиционирования и вентиляции, чтобы уменьшить риски инфицирования (коронавирусом – ИФ)", - сообщает в понедельник пресс-служба главы государства по итогам традиционного совещания по борьбе с коронавирусом.

Теги: #зеленский #криклий #поезд
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